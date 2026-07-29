BAC continúa generando un impacto positivo con su enfoque de Triple Valor

-

BAC presentó su Informe Integrado 2025, donde revela los resultados de sus acciones en pro de la prosperidad en las comunidades, velando por un crecimiento económico, reducir su impacto social y evidenciando su compromiso ambiental.

Actualmente, el banco cuenta con más de 6 millones de clientes en Centroamérica y Panamá.

Al cierre del 2025, a nivel regional la organización alcanzó una cartera de crédito de 28.4 mil millones de dólares; depósitos por 30.2 mil millones de dólares y más de 3.4 millones de clientes digitales activos.

Además, el 96% de las transacciones monetarias se realizaron a través de canales remotos, reflejando la acelerada adopción digital de sus clientes.

“ Los resultados de 2025 reflejan cómo nuestro enfoque de Triple Valor nos permite crear oportunidades para las familias, pymes y empresas, para acompañar el desarrollo sostenible del país ” Eric Campos , presidente ejecutivo de BAC Guatemala.

A continuación, el detalle de los resultados destacables de cada uno de los pilares dentro del Informe Integrado 2025 de BAC.

Eric Campos, presidente ejecutivo de BAC Guatemala. (Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy502)

Impacto económico: Apoyando a los emprendedores con sus ideas de negocio

Durante 2025, BAC fortaleció a más de 56 mil 900 empresarios y emprendedores; capacitó a más de 53 mil 500 pymes a través de programas especializados, espacios de formación, también por medio de plataformas de desarrollo empresarial.

El banco también mantuvo una participación activa en sectores estratégicos como el turismo, otorgando 6.1 millones de dólares en microcréditos y 6.5 millones de dólares en créditos Pyme para establecimientos turísticos.

La actividad comercial vinculada a este sector alcanzó una facturación superior a 2 mil 259 millones de dólares, impulsada por más de 10 mil comercios afiliados activos.

Como parte de su apuesta por las finanzas sostenibles, BAC realizó emisiones de Bonos Sostenibles BAC+ por 240 millones de dólares, recursos destinados a financiar iniciativas con impacto ambiental y social positivo.

Por último, su cartera empresarial ambiental alcanzó 413.5 millones de dólares, equivalente al 16.18% de la cartera empresarial total.

(Fotografía obtenida de la página de Instagram de bacguatemala)

Impacto Ambiental: Reduciendo la Huella de Carbono en sus acciones

BAC Guatemala obtuvo por segundo año consecutivo el reconocimiento de Carbono Positivo, compensando la totalidad de su huella de carbono mediante créditos generados en el país.

Además, logró reducir sus emisiones de carbono en 2.51%, su consumo de agua en 5.49% y gestionar de manera responsable sus residuos, de los cuales el 95% fue reciclado, reutilizado o aprovechado.

Los proyectos financiados desde su portafolio verde permitieron evitar o reducir más de 151 mil toneladas de CO₂, generar 459 mil MWh de energía renovable y contribuir al suministro de más de 44 millones de metros cúbicos de agua potable, evidenciando el impacto tangible de las finanzas sostenibles en el desarrollo del país.

Impacto Social: Llevando prosperidad con Educación Financiera

El compromiso de BAC con la inclusión y la educación se tradujo en resultados concretos para miles de guatemaltecos.

Durante 2025, más de 249 mil personas participaron en programas de educación financiera y digital, mientras que 38 mil 700 mujeres empresarias fortalecieron sus capacidades a través de iniciativas de formación, networking y acceso a oportunidades de crecimiento.

Adicionalmente, la plataforma solidaria Yo Me Uno canalizó más de 209 mil dólares en donaciones y reunió a más de 40 organizaciones sociales y fundaciones, ampliando su impacto en las comunidades.

A ello se sumó la labor de más de 600 voluntarios BAC, quienes participaron en iniciativas ambientales, sociales y profesionales a lo largo del año.