Bad Bunny aparece de nuevo en el ring de la WWE

Bad Bunny se robó el show durante la celebración del Royal Rumble 2021 al presentar el tema homenaje “Booker-T”, dedicado al luchador retirado del mismo nombre.

Durante la batalla de 30 hombres, Bad Bunny salió al cuadrilátero luego que The Mizz destruyera la tornamesa del DJ que lo acompañó y hasta se atrevió a lanzarse de la tercera cuerda para doblegar al luchador y a John Morrison.

Sin embargo, en la Monday Night RAW, el cantante puertorriqueño volvió a aparecer sobre el escenario como invitado de MizzTV, donde el luchador parecía arrepentido de haber destruido el instrumento de trabajo del cantante.

Portando una playera con la imagen de Tego Calderón, el músico denegó una invitación de The Mizz y Morrison para cantar una composición que hicieron los gladiadores.

Posteriormente, Bad Bunny invitó a Damian Priest para retar a The Mizz. Ya en la batalla, John Morrison trató de distraer al referí y dejó el maletín de Money in the Bank cerca de la esquina de The Mizz para que pudiera usarlo contra Priest.

Pero cuando lo quiso tomar, Bad Bunny llegó para quitárselo ante la mirada atónita de The Mizz. Morrison quiso quitarle el maletín, pero el músico le propinó un golpe en la cara que lo dejó tendido.

La distracción sirvió para que Damian Priest se repusiera y venciera a The Mizz.

Sin embargo, todos los reflectores mostraban a Bad Bunny, quien dejó sorprendidos a todos los fans de la WWE.