Bádminton y remo aumentan el medallero de Guatemala en Santo Domingo

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La delegación guatemalteca siguió ampliando su cosecha de preseas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, gracias a las actuaciones del bádminton y el remo, disciplinas que volvieron a subir al país al podio.

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En el bádminton, Nikté Sotomayor y Yeison del Cid se quedaron con la medalla de bronce luego de alcanzar las semifinales de sus respectivas categorías.

Sotomayor finalizó entre las cuatro mejores del torneo individual femenino tras caer ante la cubana Taymara Oropesa, resultado que le permitió asegurar un lugar en el podio.

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Por su parte, Del Cid también conquistó el bronce en la rama masculina después de una destacada participación que lo llevó hasta las semifinales, donde fue superado por el mexicano Luis Montoya.

Con estas preseas, el bádminton volvió a confirmar su protagonismo dentro de la delegación nacional, consolidándose como una de las disciplinas que más alegrías le ha dado a Guatemala en las justas regionales.

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Bronce en el remo

El remo también aportó una medalla para la delegación chapina gracias a Nicolle González y Dulce Samayoa, quienes finalizaron en el tercer lugar de la prueba de dos remos sin timonel femenino.

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La dupla guatemalteca registró un tiempo de 7:43.45, suficiente para quedarse con la medalla de bronce y sumar otra presea para Guatemala en Santo Domingo 2026.