¡Sigue a la baja! Petróleo cede por conversaciones entre EEUU e Irán

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Sin embargo, el tráfico marítimo por el paso estratégico se mantiene por debajo de los niveles normales.

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Los precios del petróleo cedieron este miércoles por cuenta de las conversaciones técnicas entre representantes estadounidenses e iraníes en Catar.

El precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en septiembre cayó un 1,89% hasta 71,57 dólares. Es un precio menor al del cierre del 27 de febrero, víspera del inicio de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega en agosto perdió un 1,32% hasta 68,58 dólares.

Washington y Teherán mantienen negociaciones que se supone durarán 60 días, un plazo prorrogable, después de la firma de un memorándum de entendimiento el 17 de junio mediado por Pakistán y Catar.

Un diplomático al tanto de las conversaciones dijo a la AFP, bajo condición de anonimato, que las discusiones continuaban el miércoles en Doha.

Bloqueo en Ormuz

Al mismo tiempo, "los operadores han obtenido cierto alivio con el relajamiento del bloqueo en el estrecho de Ormuz", escribió David Morrison, analista de Trade Nation.

Sin embargo, el tráfico marítimo por el paso estratégico se mantiene por debajo de los niveles normales.

"Y parece que Teherán quiere cobrar una tarifa por escoltar barcos a través del estrecho" pese a la posición de Estados Unidos, explicó Morrison.

Sindicatos y empleadores del sector marítimo dijeron en un comunicado de prensa que considerarán al estrecho de Ormuz como una zona de guerra hasta, por lo menos, el 9 de julio.

Con información de AFP