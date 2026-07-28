Bam y Fundación Margarita Tejada presentan Expo13

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Con el apoyo de Bam, la Fundación Margarita Tejada reunirá a más de 90 artistas guatemaltecos que convertirán esculturas de elefantes en piezas únicas como parte de Expo13, un evento artístico con causa que busca recaudar fondos para programas de educación, salud, desarrollo e inclusión dirigidos a personas con síndrome de Down.

La exposición estará abierta al público del 29 de julio al 5 de agosto en el Museo Ixchel, ubicado en la 6ª calle final, zona 10, campus Universidad Francisco Marroquín. Podrá visitarse de lunes a viernes, de 9:00 a 17:00 horas, y los sábados, de 9:00 a 13:00 horas. El ingreso será gratuito.

(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

En Expo13, cada artista ha intervenido una escultura de elefante creada por el escultor guatemalteco Rodolfo Guevara, por símbolo de fortaleza, resiliencia, esperanza y comunidad. El resultado es una colección de 90 obras originales de diferentes artistas, además de visibilizar el talento nacional, contribuirá a fortalecer el trabajo que realiza la Fundación Margarita Tejada.

“ En Bam creemos que el bienestar también se construye generando oportunidades y promoviendo una sociedad más inclusiva. Apoyar nuevamente Expo13 nos permite unir esfuerzos con la Fundación Margarita Tejada y con el talento de más de 90 artistas. ” Gustavo Sagastume , jefe de marca, de Bam.

Las personas interesadas en adquirir una de las piezas podrán participar en la subasta, que comenzará con un precio base de 950 dólares por obra y permitirá realizar pujas en incrementos de 50 dólares. La subasta cerrará el 29 de julio a las 20:00 horas y, al finalizar, se contactará a la persona ganadora de cada obra.

(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

La población podrá sumarse a esta causa visitando la exposición, participando en la subasta y adquiriendo las obras exhibidas. Cada aporte contribuirá directamente al fortalecimiento de los programas de la Fundación Margarita Tejada y a la generación de mayores oportunidades para las personas con síndrome de Down.

Expo13 invita al público a descubrir cómo una obra de arte puede convertirse también en una historia de solidaridad, inclusión y esperanza. "Invitamos a todos los guatemaltecos a recorrer la exposición y dejarse sorprender por el talento de nuestros artistas, pero, sobre todo, a sumarse a una causa que abre oportunidades y transforma vidas ", concluyó Sagastume.