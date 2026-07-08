Banco Industrial anuncia los detalles de la carrera 21K Las Rosas

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La ciudad colonial se alista para vivir la cuadragésima segunda edición de la carrera 21K Las Rosas, que se celebrará el domingo 19 de julio a partir de las 6:30 horas, con salida y meta en el Parque Central de la Antigua Guatemala.

Con el respaldo de Banco Industrial, la competencia reunirá a más de 2 mil corredores nacionales e internacionales. La inscripción para la 21K tiene un valor de Q200 e incluye un kit deportivo con playera oficial, medalla conmemorativa, chip de cronometraje, hidratación durante el recorrido, maletín deportivo y fotografía digital profesional.

“ En Banco Industrial nos enorgullece seguir acompañando la 21K Las Rosas, una carrera que durante más de cuatro décadas ha promovido el deporte, la convivencia y el bienestar de miles de guatemaltecos. ” José Miguel Coronado , representante de Banco Industrial.

El pago podrá realizarse por medio del Convenio Banco Industrial No. 5342 / 21K Las Rosas. La entrega de los kits se realizará durante la Expo Deportiva Las Rosas, que se llevará a cabo el viernes 17 y sábado 18 de julio, de 10:00 a 18:00 horas en Plaza Telares.

(Fotografía cortesía: Banco Industrial)

Además, como parte de la programación, se realizará la ya tradicional carrera infantil "Las Rositas", dirigida a niñas y niños. La actividad se llevará a cabo el mismo día a las 7:00 horas, y tendrá un costo de inscripción de Q40, disponible únicamente a través de la tienda en línea de Tiempo Total.