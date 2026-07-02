Banrural anuncia su alianza con Teletón Guatemala 2026

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El Banco de Desarrollo Rural, S.A. (Banrural) anunció su participación, por catorce años consecutivos, en la Teletón Guatemala 2026.

Bajo el lema "Porque el amor no se mide en años. Se mide en lo que hacemos juntos" la cuadragésima edición de esta causa que une al país, se llevará a cabo los días 17 y 18 de julio en el Centro de Convenciones Las Cumbres (Km 17.5 Carretera a San José Pinula), con el objetivo de recaudar fondos para fortalecer los servicios de rehabilitación de Fundabiem.

“ En Banrural creemos en el poder de la solidaridad de los guatemaltecos y este año reafirmamos nuevamente ese compromiso. No como un patrocinador más, sino como un aliado ya que al sumarnos a la Teletón es una forma de seguir transformando vidas. ” Carlos Granados , gerente de Mercadeo de Banrural.

Banrural facilita las donaciones a través de múltiples canales: la APP Banrural, Banrural Virtual; y más de 13 mil 400 puntos de servicio a nivel nacional, entre agencias, Cajas Banrural y cajeros automáticos y los cajeros 5B, utilizando la cuenta 9999, opción 1.

(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

Por su parte, Jorge Mario Ruiz, subgerente general de Banca de Personas de Banrural, afirmó: "Nuestra red de agencias, Cajas Banrural y cajeros automáticos está presente en todo el país. Esa cercanía es la que permite que la solidaridad de los guatemaltecos llegue a Fundabiem, sin importar en qué lugar del territorio nacional se encuentren".

Para más información y detalles sobre cómo donar, visite www.banrural.com.gt o www.teleton.com.gt o siga nuestras redes sociales oficiales.