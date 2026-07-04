El Tour de Francia arranca este fin de semana en Barcelona con Pogacar como favorito

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El Tour de Francia 2026 comenzará este sábado 4 de julio con una histórica salida desde Barcelona y una edición que promete una intensa batalla por el maillot amarillo entre las principales figuras del ciclismo mundial.

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El gran favorito vuelve a ser Tadej Pogacar. El esloveno defenderá el título con la posibilidad de conquistar su quinto Tour e igualar el récord histórico de victorias que comparten Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Indurain.

Su candidatura llega respaldada por una temporada brillante, en la que conquistó pruebas como la Strade Bianche, Milán-San Remo, Tour de Flandes, Lieja-Bastoña-Lieja, Tour de Romandía y Tour de Suiza.

A partir de este sábado, vamos a tener líderes del Tour de France y Tadej Pogacar viene de dominarlo todo: ¿lo volverá a conseguir fácilmente? ⁉️ pic.twitter.com/dK2Hp0rJoE — ESPN Ciclismo (@ESPNCiclismo) July 3, 2026

Su principal rival será nuevamente Jonas Vingegaard, reciente campeón del Giro de Italia, mientras que Remco Evenepoel, Juan Ayuso, Mathieu van der Poel, Paul Seixas y Richard Carapaz también buscarán protagonismo.

Además, el mexicano Isaac del Toro debutará en la ronda gala tras superar una lesión y formará parte del equipo de Pogacar.

La edición 113 del Tour recorrerá 3,321 kilómetros distribuidos en 21 etapas, con un desnivel acumulado superior a los 54 mil metros.

El Tour de France 2026 comienza en Barcelona con una contrarreloj por equipos con distancia de 19.6 km. pic.twitter.com/tcIcTrFeaP — ESPN Ciclismo (@ESPNCiclismo) July 3, 2026

Las tres primeras jornadas se disputarán en España antes de que la carrera continúe por territorio francés hasta concluir el 26 de julio en los Campos Elíseos de París.