Real Madrid pide a la UEFA que retome el caso Negreira

El Real Madrid anunció este miércoles haber enviado un escrito a la UEFA con "evidencias relevantes" sobre el denominado "Caso Negreira", pidiendo a la institución europea que reanudase de forma "inmediata" el expediente contra el FC Barcelona.
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En el denominado caso "Negreira", la justicia española investiga supuestos pagos del Barsa a empresas de José María Enríquez Negreira, antiguo número dos de los árbitros.
Trata de averiguar si esos pagos pudieron servir para tratar de obtener alguna ventaja en la competición, algo que niega el Barcelona alegando que eran por informes arbitrales.
En ese contexto, el club blanco señala que en el documento trasladado a la UEFA aporta "evidencias relevantes que refuerzan de forma concluyente los indicios" sobre "pagos prolongados en el tiempo, opacos y carentes de cualquier justificación verificable" del FC Barcelona a Negreira.
También solicita que la UEFA "adopte las medidas disciplinarias y restauradoras que resulten procedentes con el fin de garantizar la integridad, la transparencia y el correcto funcionamiento de las competiciones.
Este episodio es una escalada más en la tensión entre ambos clubes, que no ha hecho más que aumentar desde el mes de mayo.