Zapatazo histórico: Lopes Cabral se lleva el premio al Gol del Mundial 2026

El certamen más importante del futbol internacional ya tiene su pincelada más memorable. La FIFA hizo oficial que la anotación del caboverdiano Sidny Lopes Cabral, convertida ante Argentina en los dieciseisavos de final, fue votada como el mejor gol de la Copa del Mundo 2026.
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Aquel duelo disputado en Miami regaló una de las mayores sorpresas estéticas de la competencia. Corría el tiempo extra cuando Lopes Cabral dejó atrás la marca de Alexis Mac Allister por la banda izquierda, recortó hacia adentro y sacó un disparo con curva desde fuera del área que se clavó en el ángulo del arco custodiado por Emiliano "Dibu" Martínez.
"Cuando levanté la cabeza y vi la bola ir en esa dirección, me dije: '¿qué acabo de hacer?'", confesó el futbolista sobre la ejecución que colocó el 2-2 parcial en ese choque que la Albiceleste se terminó llevando.
El tanto del africano superó en las votaciones a otras joyas de alto nivel. El podio lo completaron el uzbeko Eldor Shomurodov, con su tanto frente a R. D. del Congo, y la diana del haitiano Wilson Isidor ante Marruecos.
Con este reconocimiento, Lopes Cabral entra al selecto cuadro de honor del galardón, un logro reservado para nombres de la talla de Richarlison (2022), Benjamin Pavard (2018) o James Rodríguez (2014).