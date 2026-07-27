¿Buscas becas? La Municipalidad de Guatemala invita a la Feria MuniTec 2026

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La Municipalidad de Guatemala invita a la Feria de Universidades MuniTec 2026 Este evento gratuito ofrece información sobre carreras universitarias, becas y financiamiento para estudiantes

La Feria de Universidades MuniTec 2026 puede ser una oportunidad para conocer diferentes opciones de educación superior y tomar una decisión informada.

La Municipalidad de Guatemala anunció esta actividad gratuita, en la que participarán distintas universidades que presentarán su oferta académica.

Esta es una oportunidad para los jóvenes resuelvan sus dudas. (Foto: Cortesía Municipalidad de Guatemala)

Los asistentes podrán obtener información sobre carreras, modalidades de estudio y requisitos de ingreso, además de resolver dudas directamente con representantes de las instituciones participantes.

La feria también permitirá conocer opciones de becas, programas de financiamiento y otros apoyos educativos que pueden facilitar el acceso a la universidad. De esta manera, los jóvenes podrán comparar alternativas y explorar las oportunidades que más se adapten a sus intereses y habilidades.

Los participantes podrán conocer de primera mano las alternativas académicas disponibles. (Foto: Cortesía Municipalidad de Guatemala)

El evento se llevará a cabo el 31 de julio, de 9:00 a 16:00 horas, en MuniTec Zona 21, ubicado en la 4a. avenida y 6a. calle, zona 21. La actividad está dirigida especialmente a estudiantes que están por finalizar el nivel diversificado y buscan orientación para continuar con su formación profesional.

"La educación transforma vidas y abre oportunidades para construir una mejor ciudad. En MuniGuate seguimos creando espacios para que nuestros jóvenes descubran su talento y alcancen sus sueños", comentó el alcalde Ricardo Quiñónez.

Esta es una oportunidad para que los jóvenes resuelvan sus dudas. (Foto: Cortesía Municipalidad de Guatemala)

Con esta feria, MuniTec busca acercar información útil a los estudiantes para que puedan continuar sus estudios y conocer nuevas oportunidades de crecimiento académico y profesional.