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El bloqueo que se registra la mañana de este miércoles

  • Por Susana Manai
11 de noviembre de 2026, 08:31
PROVIAL informó sobre un bloqueo en ambos sentidos de la RN-9S, Retalhuleu. (Foto: Diario Reu)

PROVIAL informó sobre un bloqueo en ambos sentidos de la RN-9S, Retalhuleu. (Foto: Diario Reu)

Vecinos de aldea La Guitarra, Retalhuleu bloquearon el paso del transporte urbano y extraurbano en rechazo al incremento del precio del pasaje.

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Este 11 de noviembre la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (PROVIAL) reportó un bloqueo en el kilómetro 198 de la ruta RN-9S, en aldea La Guitarra, Retalhuleu.

Según Provial, la circulación se encuentra obstruida en ambos sentidos.

Por su parte, medios locales informaron que vecinos manifiestan el rechazo por el aumento al pasaje del transporte colectivo urbano y extraurbano.

Medios locales atribuyen la manifestación al aumento en la tarifa del transporte colectivo. (Imagen: Provial)
Medios locales atribuyen la manifestación al aumento en la tarifa del transporte colectivo. (Imagen: Provial)

El bloqueo se ubica en el tramo que conecta la cabecera departamental de Retalhuleu con Champerico.

De acuerdo con esos reportes, los manifestantes impiden de forma pacifica el paso únicamente de las unidades de transporte colectivo cuyos pilotos no aceptan reducir la tarifa. 

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