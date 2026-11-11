Mujer y niña resultan heridas tras percance en pista de aviación en Alta Verapaz

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) emitió un comunicado para informar acerca de un percance ocurrido el pasado martes en la pista de aviación ubicada en el municipio de Fray Bartolomé de Las Casas, en Alta Verapaz.

En el hecho, una mujer y una niña resultaron heridas y fueron trasladadas a un centro asistencial para que pudieran recibir atención médica.

De acuerdo con la DGAC, en el accidente se vio involucrada una aeronave en fase de despegue y una motocicleta, pero las circunstancias en las que ocurrió este percance, serán esclarecidas por las autoridades competentes.

Mientras tanto, la DGAC reitera el llamado a la población a no ingresar ni acercarse al perímetro de las pistas de aterrizaje y despegue, por tratarse de zonas restringidas y de alto riesgo para la seguridad de las personas y de las operaciones aéreas.

Las víctimas fueron trasladadas a un centro asistencial. (Imagen: DGAC)