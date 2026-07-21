¡Bloqueo en la Roosevelt! Manifiestan contra el alza a los combustibles

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Un grupo de taxistas ha bloqueado por completo el paso hacia la Calzada Roosevelt.

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Un grupo de manifestantes se ha concentrado a la altura del kilómetro 14, por el Molino de las Flores como rechazo al alza de los combustibles registrada la tarde del lunes.

Esto ha impacto sobre la ruta Interamericana, afectando a todos los conductores que vienen de la Calzada Roosevelt hacia Mixco y viceversa.

Según explica Mynor Espinoza, vocero de la Municipalidad de Mixco, la fila de autos ya ha pasado desde Santa Lucía Milpas Altas para llegar a Mixco y a la ciudad.

Por su parte, Amilcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, afirma que los agentes de tránsito ya están en el lugar.

¡Bloqueada la calzada Roosevelt!



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Rutas alternas

"Los que vienen de Occidente pueden virar hacia Santo Domingo Xenacoj, para entrar a San Pedro y San Juan Sacátepequez, para salir hacia la San Juan", explica Espinoza.

Asimismo, se ha habilitado el paso por el kilómetro 17.5, para que los que van para la ciudad puedan ingresar por la Comunicad, zona 10 de Mixco, hacia las Charcas.

Autoridades piden precaución y paciencia para quienes transiten por todo ese tramo.