Incremento en los combustibles pese a los precios de referencia

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Estaciones de servicio muestran un incremento en el precio de los combustibles este lunes 20 de julio

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Estaciones de servicio en el área metropolitana han reflejado un incremento en el precio del combustible durante este lunes.

Pese a que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) compartiera los precios de referencia vigentes del 20 al 26 de julio, se ha observado el incremento en los costos.

El aumento se registró en algunas estaciones de servicio, donde se refleja que el superior y regular subió alrededor de Q 1.53 por galón, mientras que el Diésel es de Q 2.74

Según la información compartida por el MEM, el precio del combustible superior sería de Q 39.56 y el de regular sería de Q 38.56 por galón. Mientras, el Diésel debía estar en Q 39.54 por galón.

Consulta los precios promedio de referencia en el área metropolitana, vigentes del 20 al 26 de julio de 2026. #PreciosPromedio pic.twitter.com/tMJ0G4c8Ol — Ministerio de Energía y Minas de Guatemala (@MEMguatemala) July 20, 2026

Cabe resaltar que el MEM compartió los precios de referencia desde el pasado domingo 19 de julio.

Algunas estaciones de servicio han reflejado que la gasolina superior se mantiene en Q 41.09, la regular en Q 40.09 y el diésel en Q 42.29.

Estos son los precios que se han reflejado en algunas estaciones de servicio. (Foto: Oscar Rivas/Colaborador)

Otras estaciones mantienen la gasolina superior en Q 41.07, la regular en Q 40.07 y el diésel en Q 42.27.

Precios en estaciones de servicio en el área metropolitana. (Foto: Oscar Rivas/Colaborador)

Cabe recordar que desde la finalización del subsidio, los precios en los combustibles se han visto en constante cambio e incremento debido al los problemas geopolíticos en oriente medio.

Los precios del combustible varían según la estación de servicio.