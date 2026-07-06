Brunei DPMM FC presentó al guatemalteco Óscar Santis

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El delantero guatemalteco Óscar Santis fue presentado oficialmente este lunes como nuevo jugador del Brunei DPMM FC, luego de que el club hiciera el anuncio a través de sus redes sociales, marcando así el inicio de su segunda experiencia como legionario.

Tras arribar a territorio asiático, el atacante nacional superó los exámenes médicos y firmó su contrato con la institución, a la que llega en condición de préstamo procedente de Antigua GFC. En las imágenes compartidas por el equipo, Santis posó con el característico uniforme rojo del Brunei DPMM, con el que afrontará la pretemporada de cara a una nueva edición de la Superliga de Malasia.

✅ OFICIAL ⚽



El Brunei DPMM FC, equipo que compite en la Super Liga de Malasia, anunció la incorporación del futbolista guatemalteco Óscar Santis como su nuevo refuerzo para la próxima temporada.



El seleccionado nacional inicia así una nueva etapa en el fútbol asiático,… pic.twitter.com/s6knTLqjfc — Elizabeth González (@Elizabeth27gt) July 6, 2026

Esta será la segunda aventura internacional del guatemalteco, quien en 2024 defendió los colores del Dinamo Tbilisi de Georgia. Además, a lo largo de su carrera ha militado en Suchitepéquez, Comunicaciones y Antigua GFC, club con el que conquistó dos títulos de la Liga Nacional.

Santis buscará consolidar su nivel fuera del continente americano y mantener el ritmo competitivo que también le permita seguir siendo una pieza importante en la Selección de Guatemala bajo el mando del técnico mexicano Luis Fernando Tena.