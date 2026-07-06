Definidas las semifinales de la Supercopa Bantrab

La Supercopa Bantrab sigue dando dando sorpresas y este domingo no fue la exepción en el cierre de la fase de cuartos de final, donde Santa Lucía Cotzumalguapa consumó su clasificación al dejar en el camino al subcampeón de la Liga Nacional.
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Xelajú, que se perfilaba como uno de los candidatos al título, dio batalla en el estadio Municipal de Santa Lucía ante un cuadro luciano muy competitivo, que obligó a jugar tiempos extras y fue Jaime Palma el que firmó la anotación ganadora para avanzar a semis.
Anteriormente, el colombiano Rafael Agámez firmó un doblete para los de Escuintla. Del lado superchivo, Ángel López y Harim Quezada anotaron los tantos que no pudieron hacer mucho en el duelo de cuartos.
Triunfo militar
Luego del pase de Antigua GFC, el otro equipo de Liga Mayor que confirmó su clasificación fue Aurora, que le ganó a domicilio Chiquimulilla con las anotaciones de Julio Rodríguez y Víctor Urías. Los militares ahora se verán las caras en semis contra Santa Lucía.
Por último, Fraijanes y Nueva Santa Rosa protagonizaron un intenso juego que se definió en penales. Tras empatar 4-4 en 120 minutos, los paneleros avanzaron de ronda al ganar 3-4 en la pena máxima. Su rival en semis será Antigua GFC.
Así quedaron los cuartos de final:
- Municipal R19 0-5 Antigua
- Fraijanes 4-4 (3-4, en penales) Nueva Santa Rosa
- Santa Lucía 3-2 Xelajú
- Chiquimulilla 1-2 Aurora