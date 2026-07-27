Bukele confirma la primera sala IMAX en El Salvador

El Gobierno prevé que el proyecto impacte en el turismo y la economía local.
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Nayib Bukele, presidente de El Salvador, presentó las primeras imágenes del renovado Cine Libertad, que albergará la primera sala IMAX del país en el corazón del Centro Histórico de San Salvador.
El espacio contará con la tecnología IMAX with Laser, asientos tipo estadio y nuevas áreas culturales dentro de un plan oficial que también busca mover el turismo local.
"El nuevo Cine Libertad. Próximamente...", escribió el mandatario, seguido de las fotografías en su cuenta de X.
Esta restauración integra el plan de revitalización del Centro Histórico de San Salvador que impulsa el Gobierno de Bukele.
El proyecto busca recuperar uno de los inmuebles más representativos de la capital y ampliar la oferta cultural y turística.
Cabe mencionar que en 2024, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó un programa para la integración social y el desarrollo local a través de la promoción de artes y actividades culturales en el centro histórico.
Este programa prevé una inversión de 13,56 millones de dólares destinados a la compra de terrenos de la manzana donde se ubicaba el antiguo Cine Libertad.