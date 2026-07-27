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Calor y lluvias por las tardes: así estará el clima esta semana

  • Con información de Dirlyn González/colaboradora
27 de julio de 2026, 09:26
Por las tardes y noches se esperan lluvias y tormentas eléctricas. (Foto: Shutterstock)

Por las tardes y noches se esperan lluvias y tormentas eléctricas. (Foto: Shutterstock)

Por las mañanas el ambiente estará cálido, pero por las tardes lloverá.

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Las condiciones atmosféricas apuntan a que esta semana habrá ambiente cálido y húmedo en gran parte del país, pero las lluvias volverán a ser protagonistas durante las tardes y noches.

El pronóstico del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) indica que las precipitaciones estarán acompañadas de actividad eléctrica y podrían presentarse principalmente del sur hacia el centro del territorio.

Las mañanas iniciarán con poca nubosidad y, en varias regiones, con presencia de niebla o neblina; sin embargo, conforme avance el día aumentará la nubosidad, creando las condiciones para el desarrollo de lluvias y tormentas eléctricas.

https://www.soy502.com/articulo/alcalde-villa-canales-habla-tras-ataque-boca-monte-101026
Por la tarde se esperan lluvias y actividad eléctrica. (Foto: archivo)

Ondas del este

Una de las principales causas de estas condiciones es el acercamiento y paso de ondas del este, sumado al ingreso de humedad desde ambos litorales y la inestabilidad en el Pacífico centroamericano, factores que favorecerán la formación de nubosidad y precipitaciones.

Las autoridades recomiendan precaución, ya que las lluvias podrían provocar crecidas de ríos, inundaciones y lahares en la cadena volcánica.

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