Calor y lluvias por las tardes: así estará el clima esta semana

Por las mañanas el ambiente estará cálido, pero por las tardes lloverá.
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Las condiciones atmosféricas apuntan a que esta semana habrá ambiente cálido y húmedo en gran parte del país, pero las lluvias volverán a ser protagonistas durante las tardes y noches.
El pronóstico del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) indica que las precipitaciones estarán acompañadas de actividad eléctrica y podrían presentarse principalmente del sur hacia el centro del territorio.
Las mañanas iniciarán con poca nubosidad y, en varias regiones, con presencia de niebla o neblina; sin embargo, conforme avance el día aumentará la nubosidad, creando las condiciones para el desarrollo de lluvias y tormentas eléctricas.
Ondas del este
Una de las principales causas de estas condiciones es el acercamiento y paso de ondas del este, sumado al ingreso de humedad desde ambos litorales y la inestabilidad en el Pacífico centroamericano, factores que favorecerán la formación de nubosidad y precipitaciones.
Las autoridades recomiendan precaución, ya que las lluvias podrían provocar crecidas de ríos, inundaciones y lahares en la cadena volcánica.