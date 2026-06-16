PGN busca que investigación por adopciones irregulares no se archive en el MP

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Archivos de la SBS confirman el nombramiento de Consuelo Porras en Elisa Martínez, pero no detallan su participación en adopciones irregulares.

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La Procuraduría General de la Nación (PGN) busca que continúe la investigación sobre posibles adopciones irregulares registradas en Guatemala, luego de presentar una oposición contra la decisión del Ministerio Público (MP) de desestimar el caso.

Durante la citación, se indicó que el MP decidió desestimar la investigación, argumentando que no existían elementos que establecieran una conducta atribuida a una persona específica, es decir, la ex fiscal Consuelo Porras.

Desde la PGN, Lucrecia Prera, explicó que la institución presentó un recurso ante el juzgado correspondiente, debido a que las denuncias interpuestas no se enfocaban en una persona en particular, sino en investigar de manera general los posibles hechos irregulares relacionados con las adopciones.

PGN busca evitar el archivo de investigación sobre posibles adopciones irregulares. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

"Presentamos una oposición y objeción al archivo de las actuaciones... en la última reunión se había hecho referencia a que estaban analizando trasladar el expediente a la Fiscalía de Niñez y Adolescencia y posteriormente recibimos una notificación en donde estaban archivando las actuaciones", señaló.

Agregó que plantearon la oposición ante el juzgado correspondiente y están a la espera de señalar la audiencia correspondiente.

No obstante, señaló que la PGN considera necesario que las indagaciones continúen y se profundicen para determinar si hubo responsabilidades.

Por su parte, el secretario de Bienestar Social, Marvin Rabanales García, informó que la entidad ha respondido a nueve requerimientos del MP, los cuales incluyen solicitudes de expedientes de adopciones realizadas entre 1981 y 1985, información de menores, padres biológicos, notarios, trabajadores y documentación relacionada con el antiguo hogar Elisa Martínez.

Rabanales detalló que en los archivos de la Secretaría existen 1 mil 008 expedientes correspondientes al período de 1968 a 1997 y que 860 de estos finalizaron en procesos de adopción.

También explicó que existen registros de la ex fiscal Porras durante el tiempo en que trabajó en Elisa Martínez, sin embargo no detalla las acciones realizadas por ella.

Documentos de la SBS confirman el nombramiento de Consuelo Porras en Elisa Martínez, pero no detallan su participación en adopciones. (Foto: Archivo/Soy502)

En la citación, Claudia Ordóñez, en representación de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH), informó que del 23 de junio al 3 de julio se realizará la visita a Guatemala del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, instancia que dará seguimiento al caso.

El diputado José Chic señaló que las investigaciones deben avanzar más allá de determinar responsabilidades individuales, debido a que podrían existir hechos relacionados con una estructura que operó en torno a las adopciones ilegales y el origen de los menores entregados en adopción.

Durante la citación mencionó que algunos testimonios y documentos históricos indican posibles patrones que deben ser investigados, incluyendo la desaparición de padres de familia y la posible participación de distintas instituciones durante el contexto del Conflicto Armado Interno.

El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias señaló la necesidad de investigar posibles adopciones ilegales vinculadas al antiguo hogar Elisa Martínez, donde Porras, trabajó en sus primeros años como fiscal.