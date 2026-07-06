¿Buscas empleo? El Irtra abre nuevas vacantes

El Irtra habilitó varias vacantes para los guatemaltecos que estén en busca de una oportunidad laboral.
OTRAS NOTICIAS: Japón difunde imagen de asteroide con forma de muñeco de nieve
El Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala (Irtra) anunció por medio de sus redes sociales nuevas vacantes para este 2026.
Entre las plazas disponibles están:
1. Asistente de compras
Requisitos:
- Título de Perito Contador.
- Tener estudios de los primeros años de una carrera universitaria afin al puesto.
- Dominio sólido de Microsoft Excel y herramientas de computación.
- Experiencia de 1 a 2 años en puestos similares de compras, adquisición de suministros, cotizaciones y negociación con proveedores.
- Excelente presentación y capacidad de comunicación.
- Disponibilidad de horario.
2. Supervisor de Electrónica
Requisitos:
- Pensum cerrado a nivel de licenciatura en Electrónica, Eléctrica o carrera afín al puesto.
- Experiencia mínima de 3 años en puestos similares.
- Conocimientos amplios en electrónica industrial, sistemas eléctricos y automatización.
- Capacidad de análisis e interpretación de planos eléctricos.
- Disponibilidad para laborar fines de semana y días festivos.
3. Cajero/a
Requisitos
- Tener estudios culminados a nivel diversificado.
- Experiencia previa de 2 a 3 años como Cajera (o).
- Habilidad en el manejo de dinero en efectivo, tarjetas de crédito y otros medios de pago.
- Excelente presentación y facilidad para interactuar con el público.
- Disponibilidad para trabajar fines de semana y días festivos.
Envía tu CV al correo: asistente.reclutamiento@irtra.org.gt e indica en el asunto el puesto al que deseas aplicar a más tardar el 17 de julio 2026.