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¿Buscas empleo? El Irtra abre nuevas vacantes

  • Por Jessica González
06 de julio de 2026, 12:00
Las plazas ya están disponibles, tienes hasta el 17 de julio para poder aplicar. (Foto: archivo/Soy502)

Las plazas ya están disponibles, tienes hasta el 17 de julio para poder aplicar. (Foto: archivo/Soy502)

El Irtra habilitó varias vacantes para los guatemaltecos que estén en busca de una oportunidad laboral.

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El Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala (Irtra) anunció por medio de sus redes sociales nuevas vacantes para este 2026.

Entre las plazas disponibles están:

1. Asistente de compras

Requisitos: 

  • Título de Perito Contador.
  • Tener estudios de los primeros años de una carrera universitaria afin al puesto.
  • Dominio sólido de Microsoft Excel y herramientas de computación. 
  • Experiencia de 1 a 2 años en puestos similares de compras, adquisición de suministros, cotizaciones y negociación con proveedores.
  • Excelente presentación y capacidad de comunicación.
  • Disponibilidad de horario.

Las vacantes ya están abiertas. (Foto: Irtra)
Las vacantes ya están abiertas. (Foto: Irtra)

2. Supervisor de Electrónica

Requisitos:

  • Pensum cerrado a nivel de licenciatura en Electrónica, Eléctrica o carrera afín al puesto.
  • Experiencia mínima de 3 años en puestos similares.
  • Conocimientos amplios en electrónica industrial, sistemas eléctricos y automatización.
  • Capacidad de análisis e interpretación de planos eléctricos.
  • Disponibilidad para laborar fines de semana y días festivos.

Tienes hasta el 17 de julio para enviar tu CV. (Foto: Irtra)
Tienes hasta el 17 de julio para enviar tu CV. (Foto: Irtra)

3. Cajero/a

Requisitos

  • Tener estudios culminados a nivel diversificado.
  • Experiencia previa de 2 a 3 años como Cajera (o).
  • Habilidad en el manejo de dinero en efectivo, tarjetas de crédito y otros medios de pago.
  • Excelente presentación y facilidad para interactuar con el público.
  • Disponibilidad para trabajar fines de semana y días festivos.

Esta plaza aplica para el parque de la Petapa. (Foto: Irtra)
Esta plaza aplica para el parque de la Petapa. (Foto: Irtra)

Envía tu CV al correo: asistente.reclutamiento@irtra.org.gt e indica en el asunto el puesto al que deseas aplicar a más tardar el 17 de julio 2026.

 

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