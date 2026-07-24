Buses suspenden temporalmente los bloqueos de este viernes

La CATUG suspende la manifestación de este viernes 24 de julio y queda a la espera de la conferencia que brindará el presidente Bernardo Arévalo.
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La Cámara de Transportistas Urbanos e Interurbanos de Guatemala (CATUG) informó durante la noche del 23 de julio, que se pospondrá la manifestación que estaba programada para el viernes 24 de julio.
"La manifestación prevista para el día de mañana (viernes 24) ha sido suspendida temporalmente, en espera de la conferencia que brindará el señor Presidente de la República", indicó Saúl Umaña, presidente de CATUG.
Taxistas si manifestarán
Rolando López, vicepresidente de la Asociación de Pilotos de Taxis de Guatemala (APTG) comunicó que seguirán con la manifestación prevista para este viernes.
"Nos reuniremos y realizaremos la caravana de taxistas en cuatro puntos", confirmó López.
- Molino de las Flores
- El Mezquital
- Zona 18
- Avenida Bolívar.
También recalcó que las protestas se realizarán por el alto costo en los combustibles.