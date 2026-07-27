¡Buscaba intimidar! Cámara capta asalto a mano armada en Amatitlán (video)

Un niño corrió luego de que se escuchara la detonación de arma de fuego.
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Un acto de delincuencia quedó grabado por una cámara de seguridad en la 1a. avenida entre 7a. y 8a. calle del barrio San Antonio, en Amatitlán.
En las imágenes se observa cuando una mujer camina en la vía pública, pero segundos después aparece una motocicleta con dos individuos a bordo, quienes se le interponen en el camino a la víctima.
Uno de los hombres le roba sus pertenencias a la mujer, mientras la amenaza y le apunta con una pistola, la cual acciona y dispara hacia el suelo para intimidarla.
Además, un niño que caminaba sobre la banqueta corre tras escuchar el disparo. Posteriormente, los asaltantes huyen del lugar.