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¡Buscaba intimidar! Cámara capta asalto a mano armada en Amatitlán (video)

  • Por Geber Osorio
27 de julio de 2026, 08:43
Uno de los asaltantes portaba un arma de fuego y disparó hacia el suelo. (Foto: Captura de video)

Uno de los asaltantes portaba un arma de fuego y disparó hacia el suelo. (Foto: Captura de video)

Un niño corrió luego de que se escuchara la detonación de arma de fuego.

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Un acto de delincuencia quedó grabado por una cámara de seguridad en la 1a. avenida entre 7a. y 8a. calle del barrio San Antonio, en Amatitlán.

En las imágenes se observa cuando una mujer camina en la vía pública, pero segundos después aparece una motocicleta con dos individuos a bordo, quienes se le interponen en el camino a la víctima.

Uno de los hombres le roba sus pertenencias a la mujer, mientras la amenaza y le apunta con una pistola, la cual acciona y dispara hacia el suelo para intimidarla.

Además, un niño que caminaba sobre la banqueta corre tras escuchar el disparo. Posteriormente, los asaltantes huyen del lugar.

Mira aquí el video:

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