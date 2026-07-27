"¡Los bomberos!": Surge video tras ataque que dejó un PNC fallecido en Amatitlán

Dos agentes policiales sufrieron impactos de bala, provocándole la muerte a uno de ellos.
EN CONTEXTO: Ataque armado en Amatitlán deja dos muertos, entre ellos un PNC y otro agente herido
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron víctimas de un ataque armado ocurrido la noche del pasado domingo en la aldea Mesillas Bajas, en Amatitlán.
En un video que se ha viralizado en redes sociales se logra escuchar el momento en que un policía solicita apoyo luego de que dos de sus compañeros resultaron con heridas de bala.
El agente pedía apoyo a la estación de Santa Elena Barillas, ubicada en Villa Canales, la cual se encontraba en cercanías de donde se registró el hecho armado.
"¡Los bomberos, los bomberos... dos compañeros heridos!", grita el agente, luego de que acudieron al lugar, ya que habían recibido una denuncia por un supuesto escándalo en la vía pública, pero los involucrados los habrían recibido a disparos.
Mira aquí el video:
Luego del enfrentamiento armado, se confirmó que un policía y uno de los atacantes murieron, mientras que un segundo agente policial fue trasladado a la emergencia del Hospital Nacional de Amatitlán.