¡Se puso violento! Así se realiza la audiencia del acusado del crimen contra su padre

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Tras más de una hora de retraso, inició la audiencia de primera declaración en contra de Camilo Calvo, acusado de asesinar a su padre y exfuncionario de Gobierno, Jorge Calvo Drago. El acusado tuvo un episodio de violencia. Quedó ligado a proceso.

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Tras escuchar la argumentación del Ministerio Público (MP), en la que se hacía una descripción de los hechos ocurridos el pasado sábado 18 de julio, Camilo Roberto Calvo Leiva, sindicado de haber asesinado a su padre, el exviceministro de Energía y Minas, Jorge Calvo Drago, este se puso violento.

En el inicio de la audiencia de primera declaración, la juzgadora a cargo del Juzgado de Turno recordó que, en una audiencia anterior, la defensa solicitó que fuera asignada una consulta médica forense a fin de establecer el estado Calvo Leiva. Esto, para determinar si se encontraba en el uso de sus facultades mentales.

¡ACUSADO SE PONE VIOLENTO!



Camilo Calvo, acusado del crimen de su padre y exfuncionario de Gobierno, Jorge Calvo Drago, fue obligado a sentarse frente a la jueza.



Inicia la audiencia.

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La jueza explico que, dadas las circunstancias señaladas, se determinó que el sindicado se encuentra en capacidad de comprender los hechos que serán expuestos por el Ministerio Público (MP).

Inició la audiencia

El ente investigador expuso que el sábado 18 de julio, el sindicado se encontraba en el interior del inmueble ubicado en la 4ta avenida y 16 calle, lote 7 del condominio Bosque de Alcalá I, zona 16 de la Ciudad de Guatemala.

De esta cuenta, el ente investigador inició la exposición de hechos, en los que relató que Calvo Leiva conociendo el vinculo con su señor padre, Jorge David Calvo Drago, utilizó varias armas punzocortantes de cocina, entre ellos un cuchillo de mesa e hirió a su padre en el cráneo, rostro, cuello, abdomen, tórax, espalda, pie derecho e izquierdo, tobillo y dedo índice del pie izquierdo.

Camilo Calvo Leiva, acusado de asesinar a su padre, el exviceministro de Energía y Minas, Jorge Calvo Drago, tuvo un episodio violento que obligó a la jueza a suspender la audiencia por unos instantes. (Foto: José Luis Pos / Colaborador)

Además, el MP indicó que la causa de muerte de Calvo Drago fue laceración del 30% de la vena yugular, según el certificado emitido por el Registro Nacional de las Personas.

Fue en este momento cuando Calvo Leiva se tornó violento, por lo que la juzgadora debió de suspender por unos minutos dicha audiencia.

Ligado a proceso

Transcurridos varios minutos, la jueza ordenó ligar a proceso por el delito de parricidio. La jueza de turno ordenó prisión preventiva y trasladado al preventivo de la zona 18.

La defensa solicitó que sea reconsiderado el caso y que Calvo Leiva fuese enviado a la cárcel de Matamoros. A esta solicitud, la juzgadora indicó que enviará un oficio al Sistema Penitenciario para establecer si es posible este extremo.

Además, la jueza fijó para el 5 de noviembre el inicio de la etapa intermedia en el juzgado correspondiente. En dicha audiencia se decidirá si el acusado es enviado a juicio.

Parricidio en zona 16

El exviceministro de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Energía y Minas, Jorge David Calvo Drago, de 71 años, residía en una vivienda del condominio Bosques de Alcalá I, Kanajuyú II, zona 16, en donde fue hallado muerto por la Policía Nacional Civil (PNC).

Horas antes de encontrar la escena; en la residencia se escucharon gritos de ayuda y mucho ruido que alertó a los vecinos.

Los residentes preocupados se acercaron a la vivienda del exfuncionario e investigador pero no lograron que les abrieran.

Los agentes atendieron la denuncia de los vecinos, pero al llegar no les permitió el paso un joven identificado como Camilo Roberto Calvo Leiva, de 26 años, quien indicaba "nada pasaba y que su padre dormía".

Pese a la insistencia por parte de Calvo Leiva, los agentes decidieron revisar y hallaron una habitación llena de sangre y el cuerpo de la víctima sin vida.