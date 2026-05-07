Camión vuelca y obstruye el paso en zona 16

El conductor perdió el control y terminó impactando contra un arriate.
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Un accidente se registró esta mañana de jueves 7 de mayo en la diagonal 45, puente Monjitas, zona 16.
El conducto de un camión perdió el control y terminó volcado sobre el arriate central.
Socorristas llegaron al lugar para auxiliar al piloto, quien resultó con heridas leves.
Mientras tanto, agentes de tránsito ya regulan la movilidad en todo el sector, ya que parte de la carga quedó esparcida en el lugar.