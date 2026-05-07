Camión vuelca y obstruye el paso en zona 16

Camión volcado en Diagonal 45, puente Monjitas, zona 16. Unidades de emergencia atienden el sector y nuestros agentes regulan la movilidad en el área.



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