Lo sorprenden recibiendo un paquete de "dinero" en comercial de la Roosevelt

Un comerciante estaba siendo amenazado por el ahora detenido, quien ya le había exigido un primer pago.
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Como Josué Gabriel Vásquez Cruz, de 25 años, presunto pandillero integrante de la Mara 18, fue capturado cuando pretendía escapar de un parqueo ubicado en un centro comercial en la calzada Roosevelt, zona 3 de Mixco.
Esto luego de recibir un paquete que simulaba contener Q6 mil que le entregó un comerciante luego de recibir amenazas de muerte.
Los investigadores montaron el operativo luego de que el afectado pusiera la denuncia, ya que el ahora detenido ya le había sacado un primer pago de Q.8 mil y bajo amenazas de muerte le pidió un segundo pago.
Al momento de ser detenido le incautaron el paquete con el supuesto dinero, dos celulares y una moto, en la que pretendía darse a la fuga.
Fue trasladado al juzgado de la localidad con lo incautado y la denuncia de las amenazas de la víctima.