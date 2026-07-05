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Camión vuelca tras choque con conductor en Villa Nueva (video)

  • Por Maria Fernanda Gallo
05 de julio de 2026, 07:23
El transporte pesado quedó volcado sobre la vía luego del impacto. (Foto: captura de video)

El transporte pesado quedó volcado sobre la vía luego del impacto. (Foto: captura de video)

El camión terminó volcado sobre el asfalto tras chocar contra un vehículo que quedó destruido por el impacto.

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Durante la noche del sábado 4 de julio, el accidente provocó severos daños y dejó un herido cuando un camión y un vehículo colisionaron sobre la ruta que conecta Bárcenas, Villa Nueva, hacia Milpas Altas, Sacatepéquez.

El camión perdió el control y volcó sobre la ruta mientras que el vehículo terminó empotrado al otro lado de la carretera.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva informó del hecho y coordinó el tránsito del sector tras el choque.

Una persona fue traslada a un centro hospitalario luego de haber resultado herida por el impacto.

Hasta el momento se desconoce de las razones del choque.

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