El campeón Municipal inicia pretemporada con pruebas médicas

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Municipal, vigente campeón del futbol guatemalteco, dio inicio oficialmente a su preparación para la temporada 2026-2027 al retomar actividades este miércoles con las pruebas médicas correspondientes al plantel, pensando ya en la defensa de su título.

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Los jugadores escarlatas se presentaron en el Complejo Deportivo Ernesto Villa, ubicado en San José Pinula, donde comenzaron con las evaluaciones médicas bajo la supervisión del cuerpo médico del club. Estas pruebas tienen como objetivo determinar el estado físico y de salud de cada futbolista después del período de vacaciones.

El cuerpo médico analizará los resultados obtenidos para conocer las condiciones en las que regresa cada integrante de la plantilla y así establecer las cargas de trabajo adecuadas durante la etapa de pretemporada.

Volvemos al trabajo con la ilusión intacta y el compromiso de seguir defendiendo estos colores al máximo. Comienza una nueva pretemporada, comienzan nuevos retos. #VamosRojos pic.twitter.com/43pOGMcxLE — CSD Municipal (@Rojos_Municipal) June 17, 2026

La mayoría de los futbolistas que conquistaron el título del Clausura 2026 estuvieron presentes en esta primera jornada de actividades. Asimismo, destacó la presencia de algunos jugadores que vuelven a la institución para la nueva campaña.

Entre ellos se encuentra Carlos "Chava" Estrada, quien regresa tras haber militado a préstamo con Deportivo Marquense durante el torneo anterior. También acudieron a las evaluaciones elementos como Kenderson Navarro y Cristian el "Cheka" Hernández, entre otros integrantes del plantel rojo.