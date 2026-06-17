Comunicaciones confirma a otro refuerzo ofensivo nacional

Comunicaciones sumó otro refuerzo para la temporada 2026-2027 y se trata del regreso del delantero guatemalteco Nelso Iván García, quien vuelve a la institución crema luego de varios años fuera del club donde se formó como futbolista.
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El atacante de 27 años llega como agente libre tras finalizar su vínculo contractual con Guastatoya, equipo en el que militó desde 2023 y donde logró consolidarse como una de las piezas importantes en el esquema pechoamarillo.
Ahora, el delantero tendrá una nueva oportunidad con Comunicaciones, club que apuesta por su regreso para fortalecer el ataque de cara al Apertura 2026 y los retos que afrontará la institución durante la próxima campaña.
La incorporación de Nelso García forma parte del proceso de renovación y fortalecimiento impulsado por el técnico Marco Antonio Figueroa, quien ha solicitado varias incorporaciones para conformar un equipo competitivo.
Con este movimiento, García se suma a la lista de altas confirmadas por el conjunto albo, donde también figuran Dewinder Bradley, Brayam Castañeda, Kevin Grijalva, el nicaragüense Jonathan Moncada y Diego Santis.