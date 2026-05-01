¡Imprudencia vial! Captan a conductor que pudo ocasionar accidente en Mixco (video)

El conductor transportaba dos llantas de vehículo en su cuerpo.
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Un conductor quedó grabado en video cuando pudo ocasionar un accidente de tránsito por imprudencia, en la lotificación Bosques de San Nicolás, en la zona 4 de Mixco.
En las imágenes se observa que un hombre quien se conduce en un vehículo de dos ruedas se transporta con dos llantas de vehículo.
Debido al tamaño de los neumáticos, los brazos los llevaba en una posición poco natural, lo que pudo afectar la manera correcta de conducir.