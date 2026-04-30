Captan a bus y vehículo en contra de la vía cerca de una caravana ciclística (video)

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La imprudencia de los conductores pudo provocar un accidente durante vuelta ciclística.

En video quedó grabado el momento en que una patrulla de la Policía Nacional Civil (PNC) hizo que un bus extraurbano y un vehículo particular retrocedieran.

En las imágenes se observa que los involucrados pretendían circular contra la vía para evitar el tránsito.

Sin embargo, la PNC evitó que continuaran con esta acción momentos antes de que pasara una caravana ciclística.

El hecho sucedió el pasado miércoles 29 de abril cuando los ciclistas circulaban desde Amatitlán con dirección hacia Retalhuleu.

Mira aquí el video:

Autobús y otros vehículos circulaban contra la vía y los hicieron retroceder.



Estaba por pasar la Caravana Ciclística que recorrió de Amatitlán a Retalhuleu.



: Eduardo Chajón. pic.twitter.com/RKDFAuJAGZ — Vichoguate (@vichoguate) April 30, 2026

También, se registró un accidente vial en los primeros kilómetros de la autopista a Palín, Escuintla, en donde un motorista embistió a varios ciclistas, de esta misma competición.