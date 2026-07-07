Mujer resulta herida tras ataque armado en bulevar Liberación

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Según los primeros reportes, desconocidos dispararon en repetidas ocasiones contra el vehículo en forma de ráfaga, dejando malherida a la mujer.

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Durante la mañana de este martes 7 de julio, Bomberos Municipales fueron solicitados al bulevar Liberación, donde una mujer resultó con heridas de bala, en medio del tránsito.

El hecho de violencia se registró en la 14 avenida zona 12 de la ciudad, cuando personas desconocidas dispararon al vehículo, donde la víctima viajaba como pasajera.

Según los reportes preliminares, los desconocidos dispararon en repetidas ocasiones contra el vehículo. A causa de la ráfaga de proyectiles, la mujer sufrió los impactos en distintas partes del cuerpo.

La mujer fue trasladada a un centro asistencial para recibir la atención médica correspondiente. (Foto: CMB)

A la llegada de los socorristas, brindaron primeros auxilios y luego de estabilizar a la víctima, fue trasladada de emergencia al Hospital Roosevelt para recibir atención médica especializada.

Por su parte, el conductor de la unidad resultó ileso físicamente; sin embargo, fue atendido en el lugar por los socorristas debido a una crisis nerviosa severa provocada por el incidente.

Agentes de la Policía Nacional Civil se encuentran en el lugar para las investigaciones correspondientes para esclarecer el móvil del ataque y dar con los responsables.

El tránsito en el sector presenta complicaciones mientras se procesa la escena.