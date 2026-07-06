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Capturan a dos guatemaltecos deportados por homicidio y estafa

  • Por Susana Manai
05 de julio de 2026, 18:58
El operativo fue realizado por investigadores de la unidad SAFE-DEIC de la Policía Nacional Civil. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

El operativo fue realizado por investigadores de la unidad SAFE-DEIC de la Policía Nacional Civil. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Dos hombres prófugos de la justicia guatemalteca fueron capturados en el Instituto Guatemalteco de Migración tras ser deportados de Estados Unidos. 

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Mario "N", de 41 años, y Eberildo "N", de 32, fueron capturados al arribar al país en un vuelo de deportados procedente de Texas, Estados Unidos.

De acuerdo con la información policial, Mario "N" es requerido por un juzgado de San Marcos por el delito de homicidio en grado de tentativa, mientras que Eberildo "N" es buscado por un juzgado de Izabal por el delito de estafa propia.

Los detenidos fueron interceptados después de ingresar al país en un vuelo migratorio de retorno. (Foto: PNC)
Los detenidos fueron interceptados después de ingresar al país en un vuelo migratorio de retorno. (Foto: PNC)

Las detenciones se realizaron en las oficinas del Instituto Guatemalteco de Migración, donde investigadores de la Sección contra Fugas, Análisis y Seguimiento de la División Especializada en Investigación Criminal (SAFE-DEIC) confirmaron las órdenes de captura.

Las capturas fueron reportadas por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC)

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