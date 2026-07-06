Capturan a dos guatemaltecos deportados por homicidio y estafa

Dos hombres prófugos de la justicia guatemalteca fueron capturados en el Instituto Guatemalteco de Migración tras ser deportados de Estados Unidos.
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Mario "N", de 41 años, y Eberildo "N", de 32, fueron capturados al arribar al país en un vuelo de deportados procedente de Texas, Estados Unidos.
De acuerdo con la información policial, Mario "N" es requerido por un juzgado de San Marcos por el delito de homicidio en grado de tentativa, mientras que Eberildo "N" es buscado por un juzgado de Izabal por el delito de estafa propia.
Las detenciones se realizaron en las oficinas del Instituto Guatemalteco de Migración, donde investigadores de la Sección contra Fugas, Análisis y Seguimiento de la División Especializada en Investigación Criminal (SAFE-DEIC) confirmaron las órdenes de captura.
Las capturas fueron reportadas por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC)