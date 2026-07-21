¡Por discusión! Capturan a hombre señalado de cometer un crimen con un martillo

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El sindicado habría discutido con la víctima, quien murió debido a la gravedad de las heridas ocasionadas por los golpes con un martillo.

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Un martillo con restos de sangre fue localizado cerca de donde fue capturado Pedro Gabriel Alexander Vicente Ixcoy, de 23 años, quien es señalado de asesinar a un hombre con quien discutió adentro de una vivienda.

De acuerdo información compartida por la Policía Nacional Civil (PNC), el incidente ocurrió en el cantón Xesic Primero, en Santa Cruz del Quiché, Quiché, donde adentro de un inmueble localizaron el cuerpo sin vida de un joven de aproximadamente 18 años, quien no fue identificado.

Socorristas informaron que la víctima perdió la vida a causa de heridas severas provocadas con arma blanca, por lo que no pudieron hacer nada para salvarlo, lo que le ocasionó pérdida excesiva de sangre.

El detenido fue identificado como: Pedro Gabriel Alexander Vicente Ixcoy, de 23 años. (Foto: PNC)

Testigos contaron a los agentes que el fallecido sostuvo una discusión con el sospechoso, quien durante el pleito usó un martillo para golpearlo hasta que lo vio inconsciente.

En el lugar se hizo presente personal del Ministerio Público, que realizó las diligencias correspondientes para fortalecer las pesquisas y esclarecer el crimen, se informó.