¡Exigía Q11 mil! Capturan a presunto extorsionista cuando recogía dinero

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Las fuerzas de seguridad localizaron al individuo tras recibir una denuncia por presuntas amenazas realizadas por supuestos terroristas.

Daniel Noé Ajquij Tepeu, de 35 años, fue capturado en flagrancia cuando pretendía recoger Q11 mil que presuntamente exigía bajo amenazas de muerte a una víctima de extorsión en la colonia Socobal, zona 4 de Chimaltenango.

Investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA) realizaron el operativo luego de una denuncia ciudadana en la que se alertó sobre las amenazas de supuestos integrantes de la Mara Salvatrucha.

El detenido fue identificado como Daniel Noé Ajquij Tepeu. (Foto: PNC)

Los agentes sorprendieron al detenido cuando recibía un paquete que simulaba contener el dinero exigido y le decomisaron un celular que será analizado para establecer si era utilizado para realizar las llamadas de intimidación.

Se investiga si este individuo pertenece a la Mara Salvatrucha o es un imitador que se hace pasar como miembro de pandillas para amedrentar a los ciudadanos, según indicó la Policía Nacional Civil (PNC).