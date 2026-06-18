¡Por discusión vial! Capturan a presunto responsable de crimen en la San Juan

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Una discusión entre dos hombres en pleno tránsito terminó en un ataque armado que dejó un fallecido la noche de este miércoles 17 de junio.

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó al presunto responsable de cometer un crimen esta noche en la calzada San Juan y 2a. avenida de la zona 4 de Mixco, en el ingreso al Paseo de los Campeones.

Al detenido se le incautó una pistola, con la que se presume atacó a la víctima quien falleció en el lugar de los hechos.

De acuerdo con las fuerzas de seguridad, el hecho armado ocurrió por una discusión en el tránsito.

La víctima fue identificada como: José Vinicio Celis Estrada, de 36 años, quien sufrió múltiples heridas por proyectiles de arma de fuego.