Capturan a los responsables de realizar un ataque armado contra varias personas

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El ataque armado dejó a cinco personas con heridas de arma de fuego y a una fallecida.

Un ataque armado se registró este miércoles 22 de julio en San Antonio Las Flores, Chinautla, donde cinco personas resultaron heridas y fueron trasladadas a un centro asistencial, mientras que otra persona falleció en el lugar.

Ante las detonaciones de arma de fuego, agentes de la Policía Nacional Civil fueron alertados y lograron la captura de cuatro hombres que iban a bordo de dos motocicletas.

Dos de los capturados eran menores de edad, por lo que fueron remitidos al juzgado correspondiente. Además, la PNC indicó que los capturados pertenecen a la Mara Salvatrucha.

El Subcomisario Jorge Aguilar brinda declaraciones sobre la captura de cuatro presuntos responsables de un ataque armado ocurrido en San Antonio Las Flores, Chinautla, donde dos personas fallecieron y tres resultaron heridas. Se incautaron dos pistolas, una con reporte de robo. pic.twitter.com/6BkXngoSlD — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) July 23, 2026

Al neutralizar a los atacantes se les incautaron dos armas de fuego, una de ellas con reporte de robo el 9 de marzo del presente año en el puente Anís, Amatitlán, por individuos armados.

Posteriormente, los delincuentes fueron trasladados a Torre de Tribunales donde quedaron puestos a disposición de la justicia.

Armas de fuego que habrían usado los capturados para realizar el ataque armado. (Foto: PNC)

Al lugar del ataque, se presentaron las autoridades correspondientes para evaluar la escena y embalar evidencias que sirvan para fortalecer las investigaciones del caso.