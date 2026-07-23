Capturan a los responsables de realizar un ataque armado contra varias personas

El ataque armado dejó a cinco personas con heridas de arma de fuego y a una fallecida.
EN CONTEXTO: Cinco personas resultan heridas en un hecho armado en Chinautla (Video)
Un ataque armado se registró este miércoles 22 de julio en San Antonio Las Flores, Chinautla, donde cinco personas resultaron heridas y fueron trasladadas a un centro asistencial, mientras que otra persona falleció en el lugar.
Ante las detonaciones de arma de fuego, agentes de la Policía Nacional Civil fueron alertados y lograron la captura de cuatro hombres que iban a bordo de dos motocicletas.
Dos de los capturados eran menores de edad, por lo que fueron remitidos al juzgado correspondiente. Además, la PNC indicó que los capturados pertenecen a la Mara Salvatrucha.
Al neutralizar a los atacantes se les incautaron dos armas de fuego, una de ellas con reporte de robo el 9 de marzo del presente año en el puente Anís, Amatitlán, por individuos armados.
Posteriormente, los delincuentes fueron trasladados a Torre de Tribunales donde quedaron puestos a disposición de la justicia.
Al lugar del ataque, se presentaron las autoridades correspondientes para evaluar la escena y embalar evidencias que sirvan para fortalecer las investigaciones del caso.