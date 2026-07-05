Capturan a terrorista del barrio 18 cuando intentaba huir en una zona boscosa

- Agentes de la PNC capturaron en El Tejar, Chimaltenango, a Kevin Adonay García, alias "Slapy", un joven de 22 años y presunto terrorista del Barrio 18. TE PUEDE INTERESAR: VIDEO: así fue el crimen contra joven que venía de visitar a su novia Kevin Adonay García, alias "Slapy", de 22 años, fue capturado por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en el municipio de El Tejar, Chimaltenango. De acuerdo con las autoridades, es un presunto terrorista del Barrio 18 y es investigado por supuestos cobros de extorsión en esa localidad. Según el informe policial, investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), en coordinación con agentes de la Comisaría 73, lo ubicaron en un área boscosa de la aldea San Miguel Morazán. La PNC indicó que el detenido posee tatuajes que lo vinculan directamente con la estructura criminal Barrio 18. (Foto: PNC) La información preliminar señala que el sospechoso intentó escapar al notar la presencia de los policías, pero fue detenido. Durante la diligencia, los agentes reportaron el decomiso de tres bolsas con presunta marihuana, dos recipientes con supuesto polvo de cocaína y un teléfono celular. La PNC también indicó que el capturado presenta tatuajes que, según las autoridades, lo vinculan con el Barrio 18. Durante la diligencia se le decomisaron tres bolsas con presunta marihuana y dos recipientes con supuesto polvo de cocaína. (Foto: PNC) Las autoridades mantienen abierta la investigación por su presunta participación en el cobro de extorsiones y no descartan que pueda estar relacionado con hechos recientes de violencia ocurridos en distintos sectores de Chimaltenango.