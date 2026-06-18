Capturan a terroristas que podrían estar vinculados con varios ataques armados

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A los detenidos se les incautaron armas de fuego, chalecos blindados y municiones.

Luego de más de 15 días de vigilancia, investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC) lograron ubicar una guarida de integrantes del Barrio18, de la clica "Carnales", señalados de participar en ataques armados en el sector de Boca del Monte, Villa Canales, Villa Hermosa y San Miguel Petapa.

Los agentes del Grupo de Acción Rápida (GAR) rodearon la casa ubicada en la 2a. calle A y 4a. avenida de la aldea Chichimecas, zona 2 de Villa Canales. Al ingresar, sorprendieron a tres hombres y una mujer, quienes tenían armas de fuego que no pudieron usar contra los agentes.

Al tener la escena controlada, ingresó el fiscal a cargo junto con los técnicos del Ministerio Público (MP), quienes identificaron a los adultos como Yostin Estiben Carin del Cid, de 21 años, alias "Colocho"; Erick Alexander Arango Lima, de 26, alias "Fantasma"; y Elsa Concepción Ruano Moran, de 21.

Además, un adolescente fue conducido al juzgado de menores y un niño fue entregado a la Procuraduría General de la Nación (PGN).

Durante la diligencia se incautaron dos chalecos antibalas, una escopeta, una pistola robada el 12 de noviembre de 2024 en la zona 4 de Villa Nueva, un fusil AK-47, 339 municiones de distintos calibres, siete teléfonos celulares, varios cascos para motorista y marihuana. pic.twitter.com/feQ6EZ0dL8 — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) June 18, 2026

Lo incautado

En el lugar fueron incautados dos chalecos blindados, una escopeta con cuatro cartuchos, y una pistola con reporte de robo desde el 12 de noviembre de 2024, la cual tenía un cargador y 30 municiones para arma corta.

Además, localizaron un fusil AK-47 con el registro borrado, un cargador y 35 municiones para fusil. Dentro de una mochila, encontraron 339 municiones de diferentes calibres.

También fueron decomisados tres cascos para motorista, cinco teléfonos celulares, tres motocicletas, una de ellas con reporte de robo, un vehículo y otros medios de prueba que serán incorporados a la investigación.