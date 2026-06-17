Droga en picop: capturan a una mujer y sus acompañantes mueren por sobredosis

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Alias "El Mexicano" y una menor de 14 años fallecieron luego de haber ingerido las drogas.

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La Policía Nacional Civil (PNC) informó que este miércoles 17 de junio, fue localizado un picop que contenía drogas. El hallazgo se efectuó durante una inspección realizada junto al Ministerio Público (MP), en el barrio Monterrey, zona 4 de Retalhuleu.

Agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) capturaron a Emily "N", mientras que a sus dos acompañantes se les observó espuma en la boca.

Pese a que se trató de brindarles asistencia, estas otras dos personas fallecieron en el lugar luego de haber ingerido parte de las drogas, según indicaron las autoridades.

La detenida fue identificada por las autoridades como: Emily "N". (Foto: PNC)

Los fallecidos

De acuerdo con la PNC, los fallecidos son: Cristofer "N", de 29 años, alias "El Mexicano", y una menor de 14 años.

Bomberos Voluntarios arribaron al lugar, pero ya no pudieron hacer nada por estas dos personas, mientras que otro hombre fue trasladado a un centro asistencial por una posible intoxicación.

Durante la diligencia, los investigadores localizaron una bolsa con presunta cocaína, 22 piedras de crack, Q1,050 y dos celulares.

Según la investigación preliminar de las autoridadades, alias "El Mexicano" sobrevivió a un atentado armado en 2024, en el que resultó herido por proyectil de arma de fuego.