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Capturan a tres presuntos asaltabuses tras robo en la calzada Roosevelt

  • Por Geber Osorio
03 de julio de 2026, 17:08
Ciudad de Guatemala
Los delincuentes despojaron de sus pertenencias a los usuarios de un bus urbano en la calzada Roosevelt. (Foto: PNC)

Los delincuentes despojaron de sus pertenencias a los usuarios de un bus urbano en la calzada Roosevelt. (Foto: PNC)

El asalto ocurrió dentro de un autobús urbano que transitaba en la calzada Roosevelt este viernes.

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La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a tres presuntos asaltabuses luego de que fuera reportado un robo en un transporte urbano del sector de Mixco hacia la ciudad de Guatemala.

La detención de los acusados se registró en la calzada Roosevelt y 12 avenida de la zona 11, en donde fue aprehendido Fleyner "N", de 21 años, y dos adolescentes de 16 y 17 años.

Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes. (Foto: PNC)
Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes. (Foto: PNC)

A estas personas se les incautaron cinco celulares, billeteras y carteras, los cuales pertenecen a los pasajeros de un autobús en donde se cometió el asalto.

Dos de las víctimas reconocieron a los delincuentes y sus pertenencias, según informaron las autoridades.

A los detenidos se les incautaron objetos que habrían sido robados minutos antes. (Foto: PNC)
A los detenidos se les incautaron objetos que habrían sido robados minutos antes. (Foto: PNC)

Estas acciones "forman parte del Plan "Semáforo Seguro" que continua vigente y sigue dando resultados", agregó Jorge Aguilar, portavoz de la PNC.

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