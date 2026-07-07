Capturan a tres presuntos robacarros tras persecución policial en zona 7

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Alias "Viejo", "Canche", y "Caibil" fueron detenidos luego de que intentaran huir de las autoridades.

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Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron testigos del robo de forma violenta de un vehículo en la 32 avenida de la colonia Centro América, en la zona 7, por lo que iniciaron con la persecución de los delincuentes.

Con apoyo de otras patrullas, cerraron varias calles y avenidas, logrando copar a los presuntos robacarros en la 7a. calle y 34 avenida de la colonia Toledo, en la misma zona mencionada.

A pesar de intentar escapar corriendo al notar el cerco policial, fueron detenidos e identificados, tratándose del hondureño José Adonay Banegas García, de 35 años, alias "Viejo"; los guatemaltecos Christopher Stuar Tobar, de 18, alias "Canche"; y Carlos Daniel Camey Chaicoj, de 24, alias "Caibil".

Los detenidos fueron identificados como: José Adonay Banegas García, Christopher Stuar Tobar, y Carlos Daniel Camey Chaicoj. (Foto: Estuardo Paredes/Colaborador)

Víctima los identifica

El afectado los identificó y en compañía de los agentes procedió a colocar la denuncia del robo y de las amenazas de muerte.

Como parte del procedimiento, el Ministerio Público (MP) llegó al lugar del incidente y tomó huellas dentro del carro recuperado y embaló medios de prueba que ayudarán en la investigación.

Jorge Aguilar Chinchilla, vocero de la PNC, manifestó: "Como parte de las investigaciones, los detectives, por medio de las huellas dactilares, podrán determinar si los capturados han participado en otros robos y si son parte de una estructura criminal dedicada al robo de vehículos de alta gama, y que luego son sacados del país para ser vendidos en el extranjero".