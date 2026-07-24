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¡Atención! Así se encuentran los bloqueos y caravanas a esta hora

  • Por Geber Osorio
24 de julio de 2026, 13:03
Caravanas de taxistas se dirigen hacia el Congreso de la República. (Foto:&nbsp;Wilder López/Soy502)

Caravanas de taxistas se dirigen hacia el Congreso de la República. (Foto: Wilder López/Soy502)

Estos son los puntos que permanecen bloqueados este 24 de julio. 

OTRAS NOTICIAS: Taxistas en caravana: manifestación avanza en la Aguilar Batres

Manifestaciones, bloqueos y caravanas se reportan la mañana de este viernes 24 de julio en distintos puntos del departamento de Guatemala.

Taxistas y transportistas se han reunido para protestar en contra del alza de los precios de los combustibles y se dirigen en caravana por medio de la avenida Bolívar hacia el Congreso de la República.

La caravana de manifestantes recorre la avenida Bolívar. (Foto: Wilder López/Soy502)
La caravana de manifestantes recorre la avenida Bolívar. (Foto: Wilder López/Soy502)

Bloqueos en el país

Por otro lado, Provial ha confirmado que se mantienen bloqueados por completo los siguientes puntos:

  • Km. 89 de la ruta CA-1 Occidente, Tecpán, Chimaltenango.
  • Km. 280 de la ruta CA-1 Occidente, San Rafael Pétzal, Huehuetenango.
  • Km. 212 de la ruta CA-2 Occidente, Cruce las Victorias, Quetzaltenango.
  • Km. 290 de la ruta RD-AV-09, Chisec, Alta Verapaz.
  • Km. 224 de la ruta RD-AV-09, Aldea Siguanhá, Cobán, Alta Verapaz.

Estos puntos se encuentran bloqueados en el país. (Imagen: Provial)
Estos puntos se encuentran bloqueados en el país. (Imagen: Provial)

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