¡Atención! Así se encuentran los bloqueos y caravanas a esta hora

Estos son los puntos que permanecen bloqueados este 24 de julio.
OTRAS NOTICIAS: Taxistas en caravana: manifestación avanza en la Aguilar Batres
Manifestaciones, bloqueos y caravanas se reportan la mañana de este viernes 24 de julio en distintos puntos del departamento de Guatemala.
Taxistas y transportistas se han reunido para protestar en contra del alza de los precios de los combustibles y se dirigen en caravana por medio de la avenida Bolívar hacia el Congreso de la República.
Bloqueos en el país
Por otro lado, Provial ha confirmado que se mantienen bloqueados por completo los siguientes puntos:
- Km. 89 de la ruta CA-1 Occidente, Tecpán, Chimaltenango.
- Km. 280 de la ruta CA-1 Occidente, San Rafael Pétzal, Huehuetenango.
- Km. 212 de la ruta CA-2 Occidente, Cruce las Victorias, Quetzaltenango.
- Km. 290 de la ruta RD-AV-09, Chisec, Alta Verapaz.
- Km. 224 de la ruta RD-AV-09, Aldea Siguanhá, Cobán, Alta Verapaz.