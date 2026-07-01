Motorista embestido en zona 9: abogada de Blanca Stalling defenderá a Carlos Acevedo

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Carlos Acevedo será defendido por la abogada Delmy Castañeda, que figuró como defensa de la exmagistrada de la CSJ, Blanca Stalling.

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A dos días de la audiencia de revisión de medida, Carlos Acevedo, piloto que embistió a un motorista en la zona 9, el pasado 25 de septiembre de 2025, solicitó el cambió de abogado para su defensa.

La jurista que asumirá la defensa del piloto es Delmy Castañeda, quien figuró como defensa de la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Blanca Stalling, quien falleció el pasado noviembre, por el caso de supuesto tráfico de influencias al haber presionado al exjuez Carlos Ruano a favor de su hijo Otto Fernando Molina Stalling.

Acevedo busca continuar el proceso penal en su contra fuera de prisión, por lo que solicitó revisión de medida, cuya audiencia esta prevista para este jueves 2 de junio en el Juzgado Segundo Penal A, Maximino Morales.

¿Quién es Delmy Castañeda?

Además de Stalling, la abogada Castañeda es recordada por haber defendido al juez Mynor Moto, a quien se le vinculó con el caso Comisiones Paralelas 2020, por el que le fue girada una orden de captura solicitada por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en febrero de 2021.

También, fungió como jueza Primera de Instancia de Escuintla, en donde enfrentó dos procesos de antejuicio que se fueron declarados con lugar.

La abogada Delmy Castañeda, además de defender a la exmagistrada de la CSJ, Blanca Stalling, también asesoró al juez Mynor Moto. (Foto: Archivo/Soy502)

Sobre el caso

El caso conocido como "Larkin" se refiere al motorista Larkin Morales, quien fue embestido tres veces en la zona 9 capitalina el pasado 25 de septiembre de 2025.

El conductor fue identificado como Carlos Acevedo, quien fue capturado el 24 de octubre de 2025.

En la audiencia para conocer si Acevedo iría a juicio, se observó por primera vez a Morales, quien perdió una pierna como resultado del referido accidente.