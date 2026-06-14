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Identifican a joven víctima de ataque armado en Mixco

  • Por Maria Fernanda Gallo
14 de junio de 2026, 12:34
Su cuerpo fue hallado sin vida sobre la banqueta tras ser víctima de un ataque armado. (Foto: archivo/Soy502)

Su cuerpo fue hallado sin vida sobre la banqueta tras ser víctima de un ataque armado. (Foto: archivo/Soy502)

El joven habría salido de su residencia momentos antes de ser asesinado en la vía pública.

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La noche del sábado 13 de junio se llenó de tristeza para amigos y familiares de Carlos Enrique Gutiérrez Cardona, de 21 años, quien fue asesinado en la 4a. calle y 12 avenida de la zona 1 de Mixco.

De acuerdo con información preliminar, el joven habría salido de su residencia momentos antes de que sujetos desconocidos lo interceptaran.

(Foto: Bomberos Voluntarios)
(Foto: Bomberos Voluntarios)

El cuerpo de la víctima quedó tendido sobre la banqueta y al llegar Bomberos Voluntarios confirmaron que había muerto debido a la gravedad de las heridas.

Familiares que identificaron a la víctima confirmaron desconocer el motivo del ataque. El Ministerio Público (MP) informó que reunirá las pistas del caso.

Con esta esquela conmemoraron la vida de Carlos. (Foto: RRSS)
Con esta esquela conmemoraron la vida de Carlos. (Foto: RRSS)

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