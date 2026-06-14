Identifican a joven víctima de ataque armado en Mixco

El joven habría salido de su residencia momentos antes de ser asesinado en la vía pública.
OTRAS NOTICIAS: Esta es la tarifa de apertura de la carretera Xochi
La noche del sábado 13 de junio se llenó de tristeza para amigos y familiares de Carlos Enrique Gutiérrez Cardona, de 21 años, quien fue asesinado en la 4a. calle y 12 avenida de la zona 1 de Mixco.
De acuerdo con información preliminar, el joven habría salido de su residencia momentos antes de que sujetos desconocidos lo interceptaran.
El cuerpo de la víctima quedó tendido sobre la banqueta y al llegar Bomberos Voluntarios confirmaron que había muerto debido a la gravedad de las heridas.
Familiares que identificaron a la víctima confirmaron desconocer el motivo del ataque. El Ministerio Público (MP) informó que reunirá las pistas del caso.