Cartaginés de Amarini Villatoro enfrentará a grandes de México

El Club Sport Cartaginés, dirigido por el entrenador guatemalteco Amarini Villatoro, confirmó una gira internacional de pretemporada por México como parte de su preparación para el Apertura 2026 de Costa Rica y su participación en la Copa Centroamericana de Concacaf.
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El conjunto brumoso disputará tres partidos amistosos entre el 8 y el 11 de julio, enfrentando a rivales del futbol mexicano con el objetivo de llegar en las mejores condiciones al inicio de la nueva temporada.
El primer compromiso será este miércoles 8 frente a Tigres, en el Centro de Entrenamiento El Barrial. Posteriormente, el jueves 9, Cartaginés se medirá ante los Rayados de Monterrey en el Estadio Universitario. La gira concluirá el sábado 11 con un encuentro ante Santiago Futbol Club, equipo que milita en la Liga Premier de México.
Además de preparar el campeonato costarricense, Cartaginés también tiene la mira puesta en la Copa Centroamericana de Concacaf, donde integrará el Grupo D. Entre sus rivales destaca Municipal, un club que Amarini conoce bien en el futbol guatemalteco tras dirigir a Xelajú MC y Guastatoya.