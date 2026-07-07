Horarios para las semifinales de la Supercopa Bantrab

La Supercopa Bantrab ya conoce el camino hacia su gran final. Tras unos emocionantes partidos de cuartos de final disputados el pasado fin de semana, quedaron definidos los horarios de las semifinales.
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En esta fase, tres representantes de la Liga Nacional siguen con vida: Antigua GFC y Aurora FC. Santa Lucía Cotzumalguapa y Nueva Santa Rosa representan a la Primera División, que buscará dar la sorpresa y alcanzar un cupo en la final del torneo.
Luego del sorteo de las llaves y de la confirmación oficial de los horarios por parte de Bantrab y la Federación Nacional de Futbol de Guatemala, las semifinales se disputarán el sábado 11 y domingo 12 de julio.
La actividad comenzará el sábado con el enfrentamiento entre Nueva Santa Rosa y Antigua GFC. El conjunto colonial visitará el estadio Pedro García Arredondo con la misión de conseguir su clasificación a la gran final. La serie se completará el domingo con el duelo entre Santa Lucía Cotzumalguapa y Aurora en el Estadio Municipal de Santa Lucía.
Los vencedores de ambas llaves avanzarán a la gran final de la Supercopa Bantrab, programada para el sábado 18 de julio en el estadio Cementos Progreso, donde se definirá al primer campeón del certamen.