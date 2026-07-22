Jorge Barahona asiste a primera declaración por caso Claudina Velásquez

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Jorge Barahona vinculado en el caso Claudina Velasquez, volvió a comparecer ante el Juzgado de Mayor Riesgo D en la continuación de la primera audiencia.

En el Juzgado de Mayor Riesgo D, presidido por la jueza Abelina Cruz Toscano, se desarrolló la continuación de la audiencia de primera declaración de Jorge Barahona, vinculado en el caso Isabel Claudina Velásque Paiz.

Aunque la audiencia se celebró a puerta cerrada por reserva judicial, en dicha audiencia se esperaba determinar si Barahona es ligado o no a proceso penal.

El pasado 9 de julio, el sindicado compareció ante la juzgadora, para conocer los motivos de su detención para luego ser remitido a la cárcel Mariscal Zavala, zona 17.

Barahona Orellana fue capturado en la torre de tribunales, luego de que se presentara por una citación.

El pasado 9 de julio cuando se presentó a una citación, Jorge Barahona fue capturado. (Foto: Wilder López/Soy502)

Sobre el caso

El asesinato de Claudina Velásquez ocurrió en agosto de 2005. A lo largo de 20 años ha sido un caso emblemático, pues dio paso a la creación de la Alerta Isabel Claudina, además de haber sido conocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual emitió una condena contra el Estado de Guatemala.

El caso se reactivó 20 años después, con allanamientos y órdenes de captura giradas en junio de 2025, pero ha mantenido una reserva judicial que ha impedido conocer las acusaciones contra las nuevas personas implicadas: dos de ellas ligadas a proceso penal y cinco más declaradas en rebeldía y prófugas de la justicia.

Entre las personas que son buscadas por la justicia guatemalteca están integrantes de una familia: Zully Moreno Barbier y sus dos hijos (Pedro Julio Samayoa y Eduardo Alejandro Samayoa), así como su exesposo (Jorge Barahona) y la exnuera (Dalia Liset Palma Herrarte).