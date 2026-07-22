¡Robó Q30 mil! Capturan a presunto responsable de asalto a sucursal bancaria

El hombre habría amenazado con un arma de fuego a la encargada del lugar para sustraer el dinero.
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La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a un hombre señalado de cometer un asalto a mano armada en una sucursal bancaria, en la zona 1 de Uspantán, Quiché.
Se trata de José "N", de 43 años, quien es solicitado por un juzgado de Santa María Nebaj, por el delito de robo agravado, esto según la orden de captura emitida el pasado martes.
De acuerdo con las autoridades, el detenido presuntamente ingresó a un comercio en donde funciona una sucursal bancaria, donde se acercó a la ventanilla y amenazó con una pistola a la encargada del lugar para sustraer Q30 mil.
Posteriormente, el sindicado le habría pedido a sus familiares que realizaran depósitos de Q500 en Q500 para que el dinero fuera ingresado a su cuenta bancaria.